Понедельник 00:00

Год выхода: 2009

Страна: США, Канада

Жанр: фантастика, боевик, триллер

Режиссер: Джонатан Мостоу

В ролях: Брюс Уиллис, Рада Митчелл, Розамунд Пайк, Борис Коджо, Джеймс Джинти, Джеймс Кромуэлл, Винг Реймз, Джек Ноузуорти, Девин Рэтрей, Майкл Кудлиц

О фильме: Действие разворачивается в будущем, в 2057 году, — когда люди практически перестанут общаться между собой и полностью возложат эту функцию на плечи роботов-заменителей. Они сильнее, моложе, привлекательнее своих обладателей и даже могут быть другого пола. Но находится террорист, начинающий уничтожать идеальных андроидов. Полицейскому Тому Гриру предстоит узнать, какие причины движут злоумышленником, лишающим жизни людей и их марионеток, технически и физически совершенных.