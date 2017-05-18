Суррогатные звезды: вместо Аврил Лавин выступает двойник?

Конспирологические доказательства существования погибших звезд или же смерти живых. Однако явных фактов нет, но люди продолжают верить этим слухам.

В последнее время о канадской певице-хулиганке Аврил Лавин ничего не слышно и в сети стали появляться слухи о ее смерти. Самое интересное в том, что домыслы родились еще на заре карьеры Аврил. Якобы она в 2004 году покончила с собой, после чего информационный вброс постепенно сам сошел на нет.

Однако в последнее время Лавин стала реже мелькать на экранах и слухи снова всплыли. По версии конспирологов, вместо Аврил на сцене вот уже больше десяти лет выступает ее двойник Мелисса Ванделла.

Сейчас в «Твиттере» ведется большое расследование, фанаты не верят ни самой певице, ни ее продюсерам. В качестве доказательства ее смерти фанаты приводят фото разных лет, на которых исчезли родинки и изменилась форма носа. Однако сама Лавин не раз говорила, что глупо комментировать такие слухи.

Больше десяти лет слухов — это не рекорд, так согласно конспирологам вот уже 50 лет вместо Пола Маккартни на сцене выступает его двойник. В сентябре 1969 года несколько студентов одного из американских колледжей опубликовали ряд статей, в которых на полном серьезе утверждалось, что Пол мертв и это можно узнать из некоторых песен.

Самый любимый аргумент теоретиков подмены — это цвет глаз Маккартни. На фото до 1966-го года они темно-карего, почти черного цвета. Позже и по нынешний день глаза у него зеленые. Хотя многие говорят, что дело лишь в некачественных фотоаппаратах.

Однако чаще всего в мире шоу-бизнеса слухи идут напротив о мертвых, что они живы. В США многие поклонники Элвиса до сих пор считают, что их кумир жив. Дело в том, что похороны звезды были окутаны тайной, и в прессе была лишь одна фотография звезды. По легенде сейчас Пресли 82 года и он живет где-то в теплых краях. И поклонники продолжают выкладывать фото постаревшего Элвиса.

По слухам «король поп-музыки» Майкл Джексон, также как и Элвис, решил потихоньку уйти на покой и просто инициировал свою смерть. И снова как и в случае с Пресли нет ни одного снимка тела Джексона.

Продолжают будоражить умы фанатов и другие якобы живые звезды — Пол Уокер, Принцесса Диана, Мэрлин Монро, Карлос Кастаньеда. Если верить слухам, жив даже Юрий Гагарин.