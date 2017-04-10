Пятница 00:00
Год выхода: 2006
Страна: Германия, США
Жанр: комедия, семейный, спорт
Режиссер: Джаред Хесс
В ролях: Джек Блэк, Ана де ла Регера, Эктор Хименес, Дариус Роуз, Мойзес Ариас, Диего Эдуардо Гомес, Карлос Майкотти, Ричард Монтойя, Сесар Гонсалес, Рафаэль Монтальво
О фильме: Игнасио по прозвищу Начо был воспитан в мексиканском монастыре; теперь же он работает там поваром. Чтобы спасти родную обитель от финансового краха, Начо решает принять участие в турнире по рестлингу.
Вызвавшись помочь красивой монахине Энкарнасьон, недавно поселившейся в монастыре, а также живущим в нем сиротам, Начо на самом деле руководствуется не только альтруистскими соображениями…
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