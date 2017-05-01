Стражи галактики

Понедельник 19:40, вторник 12:10

Год выхода: 2014

Страна: США, Великобритания

Жанр: фантастика, боевик, приключения

Режиссер: Джеймс Ганн

В ролях: Крис Пратт, Зои Салдана, Дэйв Батиста, Брэдли Купер, Вин Дизель, Ли Пейс, Майкл Рукер, Карен Гиллан, Гленн Клоуз, Джимон Хонсу

О фильме: Отважному путешественнику Питеру Квиллу попадает в руки таинственный артефакт, принадлежащий могущественному и безжалостному злодею Ронану, строящему коварные планы по захвату Вселенной. Питер оказывается в центре межгалактической охоты, где жертва — он сам.

Единственный способ спасти свою жизнь — объединиться с четверкой нелюдимых изгоев: воинственным енотом по кличке Ракета, человекоподобным деревом Грутом, смертельно опасной Гаморой и одержимым жаждой мести Драксом, также известным как Разрушитель. Когда Квилл понимает, какой силой обладает украденный артефакт и какую опасность он представляет для вселенной, одиночка пойдет на все, чтобы сплотить случайных союзников для решающей битвы за судьбу галактики.