Страшно красив: Бен Аффлек увлекся уколами красоты

Бен Аффлек, видимо, пока воздерживается от подобных мероприятий. По сообщениям СМИ, лицо актера приобрело некую припухлость. Виной всему — уколы красоты.

Как сообщают инсайдеры, Аффлек питает надежды вернуть былую молодость и уже сделал несколько процедур по разглаживанию морщин. Однако лик слегка распух и стал иметь неестественный вид. Многие даже гадали, может, это следы борьбы с алкоголизмом?

Марал Худайбергенова, косметолог:

Эффект припухлости, отека от инъекции, в принципе, это нормально, потому что идет повреждение целостности кожи, и отек — это как ответная реакция кожи, поэтому, в принципе, пугаться этого не стоит, также синячки, вполне тоже могут быть практически у всех.

По словам косметолога, достаточно подождать пару дней и отек спадет. Но интерес к бьюти-процедурам есть не только у голливудских селебрити, но и казахстанских мужчин. Если раньше они увлекались только пилингами, то сейчас биоревитализация тоже в топе запросов.

Марал Худайбергенова, косметолог:

— Мужчины, раньше, конечно, они спрашивали об этих процедурах гораздо меньше, но вот в последние года 3-4 этими процедурами стали активно интересоваться мужчины, потому что мужчины тоже стали ухаживать за собой.

Подобные инъекции направлены не только на омоложение, но и на оздоровление кожи. Плюс насыщение витаминами.

Марал Худайбергенова, косметолог:

— У мужчин, как правило, конечно кожа, она более пористая, плотная, поэтому препараты требуются легкие. Если у женщин кожа более тонкая, склонная к сухости, и мы стараемся активно кожу уплотнить, увлажнить, то у мужчин, наоборот, снизить секрецию сальных желез, либо, наоборот, также решить проблему сухости.

В Казахстане такое удовольствие стоит от 15 до 50 тысяч тенге. Но прежде чем прокачивать свое лицо, лучше сделать аллергическую пробу. Возвращаясь к мужской красоте, скажем, что ДиКаприо, например, тратит на такие процедуры сотни тысячи долларов. А Брэд Питт и вовсе, собирается сделать пластику. Что касается наших артистов, Айкын открыто демонстрирует, что любит ухаживать за собой. Главное знать всему меру и трезво оценивать свою внешность.