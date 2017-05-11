Стоит ли учиться за рубежом?

Адиль Лиян побывал в США и выяснил, чем заграничное образование отличается от казахстанского?

Ежегодно за пределы Казахстана уезжают на учебу около 25 000 казахстанских абитуриентов. Две тысячи из них останавливают свой выбор на вузах США. В Америке высшие учебные заведения делятся на двухгодичные колледжи и университеты как частные, так и государственные. Помимо Гарварда и Принстона очень популярна Нью-Йоркская киноакадемия, студентами которой в свое время побывали режиссеры Канат Бейсекеев и Диас Азимжанов.

Канат Бейсекеев, режиссер:

— Это стоило 40 тысяч долларов в год. Сам бы я этих денег не заплатил, я бы даже сказал ― мне жалко этих денег на такое образование. Это такая сумма, которую можно совсем по-другому потратить, чтобы добиться даже каких-то больших успехов.

Канату оказал поддержку один из благотворительных фондов, который помогает реализоваться активной творческой молодежи. Чтобы выиграть грант, необходимо было показать весь свой потенциал, в его случае — портфолио, и доказать, что от твоего обучения будет польза Казахстану.

Канат Бейсекеев, режиссер:

— Конечно, разница есть. Если в Алматы я учился с утра до обеда, а все остальное время я занимаюсь чем хочу, то год консерватории Соединенных Штатов был совсем по-другому. У меня расписание начиналось с 9 часов, и уроки заканчивались в 7 вечера. Плюс мне надо делать домашнее задание. Я уходил домой, когда закрывается академия.

Диас Азимжанов на родине более известен как модель. Парень параллельно вел блог на платформе Yvision. Позже захотелось писать сценарии и изучить кино глубже. Программа «Болашак» посодействовала ему в этом.

Диас Азимжанов, режиссер:

— Здесь люди готовятся месяцами, чтобы снять небольшой отрывок. Преподаватели практически все имеют немалый опыт в самой индустрии, в самом Голливуде. Они работали на больших съемочных сетах или площадках, картинах. Им есть что рассказать, чем поделиться со своими студентами.

В академии педагогом может выступить сам Стивен Спилберг или Кевин Спейси. Упор делается на практику. По словам Диаса, только за первый семестр у каждого студента уже было по 10 фильмов в копилке.

Диас Азимжанов, режиссер:

— Здесь также охватывают комплексно. Человек пришел. Например, я учусь на режиссуре. Но они также тебя обучают, очень большой упор делается на операторское искусство.

Канат Бейсекеев, режиссер:

— У нас все через «не хочу». И преподаватели работают через «не хочу», и студенты ходят через «не хочу». Меня научили там создавать свою работу, т. е. не ждать, когда к тебе работодатель придет и даст работу, а самому создавать эту работу.

Именно благодаря этому Канат начал снимать короткометражки про казахстанцев в Америке. А Диас начал работать над картинами социального характера. К примеру, его первая лента «The moments of enlightenment» или «Моменты просветления». Фильм получил признание на международном фестивале короткометражного кино. Вторая лента «Ultio» вошла в программу Short Film Corner 70-го Каннского фестиваля.

Диас Азимжанов, режиссер:

— Что мы отсняли, мы показываем в кинотеатре академии. Все эти кинофестивали, наверно, в первую очередь, нужны самому режиссеру, самому творцу. В реальности финансовых каких-то поступлений это не дает. Возможно это дает какую-то известность.

Но свои фильмы он создает, в первую очередь, для людей, чтобы мотивировать и продвигать общечеловеческие ценности. Сейчас режиссер готовится к съемкам своей мистической драмы «Интериус». В планах — полный метр, который он хочет снять в Казахстане.

Диас Азимжанов, режиссер:

— Я бы не сказал, что американское образование открывает все двери. И в целом, ни одно образование не открывает все двери. Двери открывает стремление человека.

По словам обоих режиссеров, Казахстан отстает в сфере технологий. В Америке весь процесс автоматизирован и wi-fi, элементарно, есть почти в каждом учебном заведении. Бесплатно. Из плюсов Канат выделяет доступ к дорогостоящему оборудованию.

Да и в самой этой среде оказаться полезно. Ведь изначально он приехал туда с начальным уровнем английского языка. И первые три месяца он не мог воспринимать информацию. Но жизнь в мегаполисе дала свои плоды. После окончания академии Канат еще два года трудился в качестве ассистента в другом вузе.

Канат Бейсекеев, режиссер:

— Результат моих документальных фильмов, работы ― это не значит, что Канат отучился в этой киноакадемии и вот он начал так снимать. Нет, это бред, конечно. Очень много программ, если честно. У тебя есть возможность обучиться где-то, у тебя есть возможность получить практику.

Поэтому, совет «number one»для абитуриентов — это мониторинг. Регулярно заходите на сайты вузов и различных фондов, которые могут оказать поддержку, проверяйте новые программы. При желании повезет и вам.