Стоит ли казахстанцам лечиться за рубежом?

Довольно часто, когда возникают серьезные проблемы со здоровьем, казахстанцы покидают родные пенаты для поиска квалифицированных врачей, хотя отечественные методы лечения ничем не отличаются от заграничных.

Сандугаш Орынбаева из Астаны полгода назад перенесла операцию по пересадке. Женщина около 8 лет страдала артериальной гипертензией, которая дала осложнения на почки. Заболевание приобрело терминальную стадию — отказал орган. Увы, родственники в качестве донора не подошли.

Сандугаш Орынбаева, перенесла операцию по трансплантации почки:

— Я буду жить каждый день благодаря всевышнему, трансплантолога и родственникам донора. Это павлодарец, мама которого разрешила изъять все органы своего умершего ребенка, у которого была черепно мозговая травма. В результате было спасено 5 жизней. Я была настолько благодарна матери, которая даровала орган сына.

После случившегося у нее возникло сильное желание помочь людям, оказавшимся в такой же ситуации. По ее инициативе было организовано общественное объединение «Омир сайы», которое оказывает поддержку реципиентам. Кроме того, Сандугаш активно выступает за «посмертное донорство». Ведь один человек может спасти сразу 8 жизней!К слову, женщине сделали операцию по квоте.

Улугбек Медеубеков, заместитель председателя правления по научно-клинической деятельности АО «Национальный центр хирургии А.Н.Сызганова»:

Наши соотечествинники могут получить любую хирургическую помощь, оно гарантировано государством в рамках гарантированной бесплатной медицинской помощи. Очень много проводится работы по разработке органозамещающих, органосохраняющих операций. Органозамещающие — это трансплантации. Сегодня любой гражданин РК не выезжая за границу может получить эту услугу в Казахстане.

Ежегодно в Казахстане проводятся более 200 тысяч хирургических операций. Многие технологии, которые раньше были недоступны — сейчас норма для страны. Специалисты регулярно проходят обучение в лучших клиниках Европы и Азии. Развивается и кардиология. Пять лет назад в республике освоили пересадку сердца.

Алмат Кодасбаев, директор городского кардиологического центра г.Алматы:

— В последнее время люди выезжают только на обследования. Многие кто выехал, они сравнивают цену, качество. И в данный момент, последние 3-4 года многие наши казахстанцы предпочитают обследоваться, лечиться у нас в Казахстане. В нашем кардиологическом центре внедряется и широко применяется несколько новых видов техопераций. Во первых, оперируем без остановки сердца. Оперируем без такого большого разреза. Мини доступа.

Однако казахстанцы уезжают лечиться за границу. По мнению специалистов, причина- низкая информированность населения. Ежегодно граждане тратят по триста миллионов долларов на медицинский туризм. Так что, прежде чем собрать чемодан, стоит хорошенько ознакомиться с возможностями наших врачей.