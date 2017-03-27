Старость- в радость. Как выглядеть в 50 на 20?

Казахстанки умеют скрывать возрастные изменения и делают это весьма успешно. Нашим женщинам всегда есть, чем гордиться.

Женщины издревле хотели быть красивыми и выглядеть моложе своих лет. Например, Клеопатра. Какие только эксперименты над собой не проводила, и купание в молоке, и всевозможные маски, дело даже дошло до пластической хирургии.

У современных девушек весьма трудная задача, ведь стандарты красоты стали меняться чуть ли не каждый год. Однако женщины выходят и из этой ситуации. Гульшат Нурпеисова — многодетная мама и хлопот у нее тоже хватает.

Однако, процедуры по омоложению — удовольствие не из дешевых. Стоимость их варьируется от 10 до 50 тысяч тенге. И с каждым годом спрос на них только растет.

Народные умельцы дошли даже до безумства, изобретая бьюти-гаджеты практически из всего. Все-таки нужно помнить, что красота хоть и спасет мир. но это далеко не единственное качество, за которые мужчины ценят и любят прекрасных дам.