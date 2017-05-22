Spirit of Tengri: Этническая музыка всегда в моде

Конечно, следует признать, что подобную музыку закачивает в плэйлист, ну очень узкий круг казахстанцев. Хотя уже пятый год площадку open air расширяют и расширяют. И это одновременно и круто, и непонятно!

Александр, зритель:

— Мне нравится туса. И мне нравится встречаться с друзьями. И вот некоторые мелодии мне нравятся, в принципе.

Так как Spirit of Tengri позиционирует себя как мультикультурное мероприятие, то только представьте, какая тут царит энергетика. Причём очень положительная. Эту фишку оценили не только местные жители, но и иностранцы, которые слетаются сюда не первый год.

Меган и Джон, гости из США:

— Такие многие разные люди здесь, очень международный, культурный. Я хотела узнать о фестивале, узнать о чём этот фестиваль, какие люди приезжают

Музыканты более чем из 30 стран мира ежегодно выкладываются на сцене. Это тот самый случай, когда не важно о чём поют. Главное, что ты чувствуешь!

Сергей Майборода, главный режиссёр фестиваля:

— В этом году если так можно сказать мы покидаем границы города Алматы. Пройдёт фестиваль Spirit of Astana у монумента Байтерек.

Столичный концерт состоится в рамках Expo уже этим летом. Ну, а для алматинцев пора подыскивать локацию побольше. А то энергии после такого через край.