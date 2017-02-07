Спецвыпуск «РЕВЮ»: зарубежные спортсмены шокировали казахстанцев!

Почему шорт-трек прозвали самым опасным видом спорта? Как на «Универсиаде-2017» зарубежные атлеты повергли в шок казахстанских спортсменов? И кто ответит за непристойное поведение на льду? Подробности — в спецвыпуске «РЕВЮ»!

