Спецвыпуск «РЕВЮ»: Денис Тен спрогнозировал итоги «Универсиады-2017»!

Откровенное признание услышали журналисты «РЕВЮ» от фигуриста Дениса Тена! Что делать, если билетов на соревнования не осталось, и есть ли надежда на первенство в медальном зачёте? Эксклюзивные ответы победителя «Универсиады-2017» — только в спецвыпуске «РЕВЮ»!

