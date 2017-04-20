Создатели «Форсажа» продолжают грести деньги лопатой

Первый уикенд проката восьмого “Форсажа» оказался прибыльным не на шутку. Боевик стал абсолютным рекордсменом по сборам в мире — 532 миллиона долларов! Казахстанцы тоже внесли свою лепту в эту сумму.

Честное слово, все, кто смотрел эту часть боевика, трепещали от увиденного! Залы кинотеатров были заполнены до отказа. Так и наскребли целый миллиард тенге. Да и вообще, среди всех частей «Форсажа» 8-я оказалась самой успешной по кассовым сборам. Доминик Торрето предаст друзей, любимую… А фаны знают, как для этого героя важна семья. Что сделала с ним киберпреступница? Вы удивитесь.

71 миллион собрала историческая драма Дмитрия Киселева и Тимура Бекмамбетова «Время Первых». Причем, режиссер и продюсер лично презентовали картину в Казахстане. Лента рассказывает о реальном событии — первый выход в открытый космос. 1965 год. Советский космонавт Алексей Леонов и его напарник Павел Беляев, рискуя собственной жизнью, решили совершить попытку опередить американцев в космической гонке.

Малик Рузиев, радиоведущий:

— У меня прям слезы текли в какие- то моменты.

На 50 миллионов меньше потратили казахстанцы на просмотр комедии «Уйти красиво». Главные роли исполнили Морган Фриман, Майкл Кейн и Алан Аркин. Актеры играют друзей-пенсионеров, которые вдруг решили свернуть с праведного пути и ограбили банк.

В аутсайдерах остались две анимации «Босс Молокососс» и третья часть «Смурфиков». Мультики собрали за уикенд по 20 миллионов. Могли бы и больше, но, у всех кризис, когда в прокате «Форсаж».