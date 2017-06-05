Солнцем по лицу! Как правильно ухаживать за кожей летом?

Когда вопрос ухода за кожей стоит остро, лучше обратиться к профи. Друзья, за окном лето! А солнце — это не только бронзовый загар, но и проблемы.

Красивое лицо — тема, достойная целого курултая визажистов и бьюти-экспертов. Этим летом девушкам не рекомендуют яркий контуринг и килограммы «штукатурки» в принципе.

Владимир Атамас, визажист:

— Актуальней всего чистая, не перегруженная косметическими продуктами кожа. Натуральная, ухоженная. Т.е. цель не замазать какие-то дефекты, а их вылечить. Акцент у нас идет на уход за лицом. Легкое тональное средство, очень натуральный хайлайтер, без явного сияния, пересвечивания.

Если есть очевидные проблемы — самое время их подлечить. Ну а если ваша кожа светится здоровьем и счастьем — берегите ее! Солнце, оно такое. Стоит с перегреть свое личико — пигментация, сухость и куча других неприятностей дадут о себе знать. Вайнер, известная как «Нагимуша», борется с этим по-своему.

Нагима Ахметова, вайнер:

— Держать мне помогает в тонусе только увлажнение и минимум макияжа. Пью очень много жидкости. Второе, наношу самый легкий ВВ-крем.

На счет увлажнения, кстати, она права. Максимальную ставку мейкаперы и косметологи делают на подпитку кожи.

Диля Абдуллаева, визажист:

-Это использование гиалуроновой кислоты, это использование масел, и тогда кожа будет очень красиво выглядеть. Сейчас есть очень много сывороток. Сыворотки с гиалуроновой кислотой, сейчас есть крема глубоко увлажняющие.

Анатолий Шмит, визажист:

— Для этого есть различные термальные воды, различные спреи для увлажнения. Защита должна быть, в первую очередь. Если у вас постоянный контакт с солнцем, то есть это должны быть крема на основе SPF.

Санскрин летом — ваше всё! Ну и про банальные масочки с огурцом не забывайте. И будете вы и красивы, и в тренде.