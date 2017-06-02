Солисту к-поп группы ЕХО грозит срок! Что случилось?

В К-поп вселенной начинается настоящая буря! Солист группы ЕХО Лэй мог вполне реально загреметь в места не столь отдалённые. За нарушение контракта, артисту выдвинули ТАКОЙ счет, что мама не горюй. Интересно, какие вообще условия у айдолов? Им дышать-то можно?

Ну кому не свойственно капризничать — подумал Лэй, и просто не явился на телешоу, где уже было подтверждено его участие. В итоге эфир был сорван, а звезда оштрафован. Руководство ток-шоу через суд потребовало от певца 190 тысяч долларов.

Плюс ко всему, уже директорат группы ЕХО за недостойное поведение попросил Лэя выплатить 478 тысяч зеленых денег. Откуда такие космические суммы, спросите вы. А это, как говорится, контракт, детка!

Лэй, солист группы ЕХО:

— Я не буду вдаваться в подробности. Но сейчас все обвинения с меня сняты, нам удалось договориться. В работе ведь всякое бывает.

Корейские контракты в народе уже прозвали «рабскими». Согласно им, молодые исполнители не могут прекратить сотрудничество раньше срока. Ну если только за очень большие деньги. А максимальный срок договора — 13 лет.

Группа Sistar :

— Чаще всего интересуются нашими свиданиями. Нет, мы на них не ходим. Если ты пришёл трудиться, то отдайся полностью. Ничто не должно отвлекать нас.

Вы будете правы, если назовёте это авторитарным режимом. Что и говорить, если даже питание к-поп артистов под контролем. Диеты, тренировки, сон, культурная программа — всё это уже не принадлежит исполнителям.

Рок-группа F.T. Island :

— Самое тяжёлое — это скучать по семье. 4 часа сна, 5 часов в спортзале, записи, концерты, съёмки — и просто нет времени физически до них добраться.

Многие недобросовестные продюсерские центры в Корее, даже обрастают сексуальными скандалами. Мол куда указали, там ты и проведешь ночь. Но ведь и популярность никогда не носила чисто белый цвет. Во всяком случае, свои гонорары и известность артисты получают регулярно!