Солист группы Big Bang в реанимации! Что случилось с k-pop айдолом?

K-pop вселенная не на шутку взволнована.Всё внимание сейчас приковано к айдолу T.O.P. Парень попал в реанимацию, и говорят, даже находится без сознания. А У нас уже есть кое-какие важные подробности.

29-летний певец Чхве Сын Хён на момент случившегося проходил службу в армии. Специальным разрешением, ему позволили продолжить принимать лекарства от бессонницы и депрессии. Однако на утро 6 июня, проснуться самостоятельно он не смог. Парня пришлось срочно госпитализировать.

Врачи провели осмотр участника k-pop группы Big Bang. Экспресс-тесты показали высокое кровяное давление, частый пульс и нехватку кислорода в организме. Позже по результатам анализов была выявлена основная причина — передозировка транквилизаторами.

Информацию уже подтвердила семья певца. T.O.P. (ТиОуПи) было решено оставить в клинике. А после улучшения, скорее всего, ему понадобится помощь психиатров.

Фан-дома в поддержку кумира запустили хэштэг #оставайся сильным T.O.P.

«Мы будем вместе с ним, мы поможем ему встать на ноги».

«Именно #BIGBANG привели меня в k-pop и сейчас я очень волнуюсь. Я надеюсь, с ним всё будет хорошо».

Несколько тысяч твитов со словами поддержки уже закрепились в сети.