Софи Манасян собирается покорить Джей Ло!

Юное дарование Софи Манасян собирается прыгнуть под крылышко самой Дженнифер Лопес! Малышка приняла участие в челлендже проекта певицы «World of Dance».

Почти 120 тысяч просмотров, и несколько сотен перепостов могут реально помочь малышке Софи Манасян взять новую вершину. Юная звёздочка сама придумала танцевальную связку специально для Джей Ло. Осталось дело за малым — задержаться в топе отмеченных перепостов!

В числе дух-поддержки оказалась и Светлана Лобода! Российская певица подкинула свои 1,5 миллиона фолловеров для продвижения Софи в Челледже.

— И единственное, что наполняет и делает нас счастливыми — это дети …. какой ребёнок талантливый…

Сама же Джей Ло уже минувшей ночью с гордостью презентовала своё детище. Напомним, что звезда лично от и до спродюссировала проект, удачно совмещая организацию и членство в жюри. Компанию в новом сезоне ей составят певец Ни-Йо и хореограф Дерек Хаф.

В главном телевизионном шоу года будут выступать как сольные, так и командные проекты всех жанров: начиная от р-н-би и крампа, заканчивая бальными танцами. Но самый сладкий момент наступит в финале, когда победитель получит чек на 1 000 000 баксов! Так что наплясать себе кругленькую сумму очень даже реально.

Телевизионная премьера World of Dance стартовала в штатах 31 мая. Ну а попала ли Софи Манасян в проект? Узнаем уже очень скоро.