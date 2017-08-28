Смурфики 2

Суббота 15:20

Год выхода: 2013

Страна: США

Жанр: мультфильм, фэнтези, комедия, семейный

Режиссер: Раджа Госнелл

О фильме: Гаргамель создаёт Крепыша и Занозу, как две капли воды похожую на смурфиков злобную парочку, надеясь всё-таки обрести магическую силу. Когда он узнаёт, что лишь настоящий смурф может дать ему то, что он хочет, и лишь Смурфетта способна превратить Крепыша и Занозу в настоящих смурфов, Гаргамель похищает Смурфетту и берёт её с собой в Париж, планируя сделать её своей прислужницей. Но смурфики — Папа, Растяпа, Ворчун, Красавчик — и их друзья из Нью-Йорка этого так не оставят.

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