Смурфики 2

Суббота 15:20
Год выхода: 2013
Страна: США
Жанр: мультфильм, фэнтези, комедия, семейный
Режиссер: Раджа Госнелл
О фильме: Гаргамель создаёт Крепыша и Занозу, как две капли воды похожую на смурфиков злобную парочку, надеясь всё-таки обрести магическую силу. Когда он узнаёт, что лишь настоящий смурф может дать ему то, что он хочет, и лишь Смурфетта способна превратить Крепыша и Занозу в настоящих смурфов, Гаргамель похищает Смурфетту и берёт её с собой в Париж, планируя сделать её своей прислужницей. Но смурфики — Папа, Растяпа, Ворчун, Красавчик — и их друзья из Нью-Йорка этого так не оставят.
Сохранить