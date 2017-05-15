Смертельный раскрас: кто остановит работу визажистов и хэйр- стилистов шарлатанов?

Казахстанским женщинам нравится следить за собой. Чтобы оставаться молодыми и красивыми, они готовы выложить немалые деньги. Но на рынке красоты есть и те, кто сбавляет стоимость своих услуг. Но экономия в некоторых случаях заканчивается крупными неприятностями и загубленным здоровьем.

Ксения Верховод, стилист-визажист:

— Макияж — 3000 тенге, макияж — 2000 тг, макияж там с причёской уже за 2000. Это, конечно, бред. Если мастер хороший, на хорошей дорогой косметике, он, в принципе, не может потратить 2000 тг всего лишь. Не меньше 8000. Вечерний, дневной, в принципе, разницы нет.

Мастера международного класса решили сами заняться этой проблемой, и предложили разработать целый закон, который бы запрещал непрофессионалам лезть в эту индустрию.

Диля Абдуллаева, Президент Ассоциации визажистов в Казахстане:

— Закончили, допустим, 10 дней обучения, и сразу идут преподавать и делиться опытом. Простите, каким опытом? Мы написали прошение в Министерство Образования, мы не остановимся на этом, если мы не наведем порядок, его не наведет никто.

Поэтому если кто- то сейчас в поисках хороших бьюти-курсов, то первым делом сориентируетесь по ценам и статусам академий.

Адель Ардаширова, преподаватель международного класса:

— Минимально от двух сот и выше. Есть школы, которые имеют аттестацию OMC, всемирная организация парикмахеров и визажистов. Вот они могут выдавать международный сертификат.

Так что будем надеяться, что век шарлатанов и псевдомастеров короткий. Ведь, поразительно, но Казахстан занимает 3 место в мире по профессионализму в бьюти-индустрии. И как жаль будет его потерять, из- за рук не из нужного места.