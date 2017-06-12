Случайный шпион

Пятница 00:00
Год выхода: 2000
Страна: Гонконг
Жанр: боевик, триллер, комедия
Режиссер: Тедди Чан
В ролях: Джеки Чан, Эрик Цан, Вивиан Су, Мин Ким, Син-куо Ву, Мурат Йильмаз, Альфред Чун, Лиллиэн Хо, Тат-Минг Чунг, Винсент Кок
О фильме: Сирота Бак всегда мечтал стать спецагентом. С детства изучал боевые искусства. Однажды помог полиции в задержании грабителей банка. Бак постоянно сталкивается с подозрительными фактами о прошлой жизни своего отца, который по словам частного детектива Лиу является миллионером. Детектив убедил Бака отправиться на встречу с «отцом» в Турцию, а затем Корею. Бак и не догадывается, что его отец фактически оказывается северо-корейским шпионом.
Таким образом сирота становится адресатом для посещений его рядом таинственных людей. Он даже не предполагал, что окажется запутанным в деле с воровством вируса, вызывающего рак легких, из американского правительственного научного департамента. И теперь ему придется использовать все свое умение и храбрость, чтобы остановить вирус от попадания не в те руки…
Сохранить