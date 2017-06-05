Слезы солнца

Пятница 00.00

Год выхода: 2003

Страна: США,

Жанр: боевик, триллер, драма, военный

Режиссер: Антуан Фукуа

В ролях: Брюс Уиллис, Моника Беллуччи, Коул Хаузер, Имонн Уолкер, Джонни Месснер, Ник Чинланд, Чарльз Ингрэм, Пол Френсис, Чад Смит, Том Скеррит

О фильме: Команда по выполнению спецопераций особой сложности послана в джунгли, в самое сердце Нигерии. Задача отважных ребят — разыскать и освободить из плена врача.

Когда они находят несчастную женщину в забытой богом деревеньке, выясняется, что характер операции надо срочно менять: врач заявляет, что покинет джунгли, только если вместе с ней спецбригада прихватит еще 70 человек беженцев.