Скорость 2: Контроль над круизом

Четверг 00:00

Год выхода: 1997

Страна: США

Жанр: боевик, триллер, драма, криминал

Режиссер: Ян де Бонт

В ролях: Сандра Буллок, Джейсон Патрик, Уиллем Дефо, Темуэра Моррисон, Брайан МакКарди, Майкл Дж. Хэгерти, Коллин Кэмп, Лоис Чайлз, Френсис Гуинан

О фильме: Энни предупредила своего нового ухажера, что на ее долю хватит приключений, подобных тому, что ей пришлось пережить в первом фильме, и тот соврал, что работает пляжным полицейским, не разрешая молодежи курить и мусорить.

Очень скоро правда всплывает на поверхность, и она узнает, что на самом деле парень работает в спецотряде и выполняет чрезвычайно опасные задания. Чтобы загладить свою вину, он приглашает Энни в развлекательную поездку на роскошном круизном лайнере по Карибскому морю.

Как на грех на этом лайнере оказывается слегка свихнувшийся компьютерщик, которому фирма, построившая лайнер, не начислила в полной мере зарплату. Систему управления он знает как свои пять пальцев и терпеть произвол акул капитализма не намерен…