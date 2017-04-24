Сколько можно было скинуть «шоколадок» на марафоне в Алматы?

Аружан Джазильбекова, Макс Акбаров и многие другие деятели шоу — бизнеса приняли участие в «Алматы Марафоне». Как и все остальные бегуны, звезды вышли на старт в 8 утра и дали дёру по центральным улицам.

Виолетта Тельманова, журналист:

— Старт самого масштабного спортивного события в Центральной Азии произошел вот прямо сейчас! На «Алматы марафон» зарегистрировалось более 13 тысяч человек. Все эти люди готовы осилить от 10 километров до 42-х! Последние самые отчаянные.

Несколько тысяч человек еще и пришли поддержать спортсменов. Только представьте, что творилось в городе! В забеге приняли участие и стар и млад, как говорится. На старт выходили даже топ-менеджеры вместе со своими командами. Таких тут набралось 80.

Ранга Веларатне, участник «Алматы Марафона»:

— Мы из Шри-Ланки, а моя жена из — США. Я работаю в фармацевтической компании. 14 человек побежали со мной. Мы все повеселились. Пропагандируем работу в команде и здоровый образ жизни.

Кто не решился бежать, тот прошел 10 километров cкандинавской ходьбой. Ну а мы, вместе с марафонцами, перешли на бег.

Авасхан, участник «Алматы Марафона»:

— Авасхан, какая у вас дистанция? — 21 км — Скажите, как долго готовились? — Я готовился месяца 2 и то с перерывами. Если это, в принципе, километров 10, то можно особо не готовиться, но если это 21 км, я бы рекомендовал месяца 2-3 позаниматься.

Опытные люди советуют готовиться к любым дистанциям. Дабы на следующей день вы вообще смогли двигаться. Не будем скрывать, что для многих участников данный ивент был еще и неплохим поводом скинуть лишние кило.

Дарья и Ксения, участницы «Алматы Марафона»:

— Сколько вы рассчитываете сжечь калорий за этот марафон? — Ой, много! Я даже пленкой обмоталась. Килограмма 2 хочу сбросить. — Да, 2. — А если измерить в печеньках? Пачки 2.

Марина Шарипова, книжный блогер:

— Марина, ну как настроение? Как ваши силы? — Супер! Бежим сегодня алматинский марафон. Настроение классное, погода тоже. Скажите, за 21 километр вы примерно прикидывали сколько можно скинуть калорий? — Наверное, 1200 калорий. Или 1500. — А если в шоколадках измерить. Только без рекламы. — Наверное 2-3 очень сладких шоколада.

За 10 километров, например, можно сбросить 1 гамбургер, 2 кусочка пиццы, 3,5 пончика и 10 банок газировки. В случае с шоколадом, чтобы оправдать 100 граммов вкуснятины, надо пробежать 8,5 километров. Макс Акбаров, к слову, худеть не собирался. Актер решил впервые поучаствовать в забеге и также как и все внес благотворительный взнос — 4000 тенге.

Максим Акбаров, актер:

— Благотворительность, я думаю, даже это наверняка на первом месте. Уже в дальнейшем поддержка людей, поддержка молодежи и вообще всех, кто участвует в марафоне. Очень круто и очень правильно.

Средства со стартовых взносов пойдут на помощь более 1000 детям с серьезными заболеваниями. Судя по масштабу марафона — вклад окажется серьезным. Ну, а закончилось все награждением. Без медалей никто не ушел.