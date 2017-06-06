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Сказал — значит сделал! Хореограф Дима Кима впервые выступил после ампутации ноги 

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Этим человеком невозможно не восхищаться! Казахстанский хореограф Дима Кима впервые вышел на сцену после ампутации ноги.
Напомним, несчастный случай произошел с парнем в феврале этого года. Еще тогда он пообещал, что, несмотря ни на что, он совершит громкий камбэк.

Это последний клип, в котором Дима снялся до происшествия. После череда операций, временный протез… Благо, врачи практически сразу разрешили физические нагрузки. Потому Кима не стал тянуть и начал тренироваться.

После первых шагов пошли попытки движений под музыку. Но, чтобы вновь заниматься любимым делом, необходим специальный профессиональный протез. Друзья танцора еще в феврале организовали сбор средств, т.к. это приспособление стоит бешеных денег. Дима взял инициативу в свои руки и устроил свой первый бенефис, все средства от которого пойдут на его «новую ногу».

Дима Кима, хореограф:
— Бенефис прошел очень круто. Пришло очень много народу поддержать меня. И я сделал сюрприз для всех гостей. Я вышел танцевать. Заключительный номер. И все были ошарашены, и это было очень круто! Нога в том момент у меня болела, конечно, но не так сильно. Я все как смог, так и сделал. Станцевал, ничего не налажал.

Вечеринку поддержали знаменитые американские танцоры. Шоу готовилось неделю и абсолютно на добровольных началах. Желаемую сумму с ивента выручить не удалось. Ведь на протез необходимо более 50 тысяч долларов. Так что сбор средств продолжается.

Дима Кима, хореограф:
— Я хочу бегать. Все равно нога еще болит, и многие моменты не умею делать. Но я стараюсь и учусь. Встать нормально на ноги и не чувствовать ограничений. Со своими фолловерами в инстаграме общаюсь и читаю все сообщения, дружим и разговариваем. Помогают мне в дальнейшем строить себя и, тем самым, мотивировать себя.

Дима также активно снимает влоги и рассказывает о жизни после ампутации. У него хороший фидбек с поклонниками, именно это вдохновляет хореографа на шаг вперед!