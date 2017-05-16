Скандального хоккеиста Дамира Рыспаева зовут в MMA

Дамиру Рыспаеву, скандально известному защитнику хоккейной команды «Барыс», предложили принять участие в турнире по смешанным единоборствам в Астане. Так сказать, со льда перейти в октагон.

Российский промоушн «Fight Nights» заинтересовался казахстанцем после того, как он в прошлом году во время матча избил четырех игроков китайского клуба.

И это была далеко не единственная драка в его бэкграунде. Но несмотря на боевой нрав, спортсмен не хочет связывать себя с ММА.

Дамир Рыспаев, хоккеист:

— Вид спорта я выбрал еще в детстве — это игра в хоккей. Почему я отказался, потому что у меня и была дисквалификация в начале сезона, когда произошло все с «Кульлуном». После того инцидента. Им не понравились эти действия. Предложение это было за 2 месяца. За 2 месяца любой спортсмен не может себя подготовить к такому. Это нужно минимум 4 месяца. В этом был еще минус. Очень поздно мне предложили это.

Напомним, что после инцидента КХЛ отстранила хоккеиста от предсезонных игр, а после наложила бессрочную корпоративную дисквалификацию. Такое наказание было применено впервые в истории лиги.