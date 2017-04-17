Скандально известная модель Корлан Мади представит свою капсульную коллекцию в Алматы

Казахстанская модель Корлан Мади представит свою капсульную коллекцию в Алматы. Девушка, к которой прилепили ярлык «УЯТ» после фотосессии для мексиканского журнала Maxim, попробовала себя в качестве дизайнера.

Впервые линейку Корлан представила на минувшем столичном fashion week. Там был организован небольшой pop-up-store, в котором можно было ознакомиться с обувью и аксессуарами. Сумки, очки, каффы и уникальное кольцо с Байтереком. Все это Мади создала вместе с 8 брендами и итальянским каллиграфистом Warios.

Корлан Мади, модель:

— Я лично выбрала шейп, т. е. Форму. Естественно, цвет. Это был выбор мой. Красный цвет — цвет смелости, цвет страсти, цвет уверенности. Мы назвали коллекцию «Change».

Почему? Потому что хочется сказать и кричать «давайте поменяем наше мировоззрение, особенно к позиции женщины в Казахстане».

Модель считает, что ее коллекция для сильных и независимых девушек, которые могут изменить не только себя, но и весь мир. Напомним, что у нее уже год действует онлайн-магазин «Kkapsule», который объединил одежду от молодых дизайнеров, не представленных в ЦА и в Казахстане. В основном, это итальянские кутюрье, победители престижного конкурса Vogue Talents. Сейчас цель Корлан — соединить все это и создать что-нибудь новое.

Корлан Мади, модель:

— Это очень сильно меня вдохновило. На самом деле, я думаю, что это будет не последняя коллаборация, потому что мине нравится не только создавать что-то свое. Именно кооперироваться с разными брендами и совмещать идеи. Творчество и фешн сейчас это самый выигрышный микс.

Что касается собственного стиля — на первом месте у нее комфорт. Активно продвигая интернет-шоппинг и новые марки, она и себя не лишает удовольствия делать покупки в сети.

Корлан Мади, модель:

— Шоппинг-онлайн — для меня это…я просто думаю что это будущее! Экономия времени, комфорт, не нужно никуда ехать. Мы знаем свои размеры. Можно все это прекрасно посмотреть на сайте.

К слову, девушке пришлось отложить несколько съемок ради презентации своей коллекции. Так что, как только она представит шедевры культурной столице, тут же вернется в Милан.