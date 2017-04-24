Скандал на «Mercedes Benz Fashion Week»! Кто избил моделей Леонида Жеребцова?

Пока светская публика буквально разрывалась между KFW и Mercedes Benz Fashion Week в Алматы, журналисты “РЕВЮ» умудрялись посещать и то и другое.

“Show must go on”,- говорила модная публика, продолжая занимать места в первом ряду на «мерседесе». Кстати, премиальным авто тоже было место как у подиума, так и вдали от него. Бренд «The Rolly Polly» открыл второй день показов. Вдохновившись балеринами, дизайнеры представили нежные и воздушные наряды

Евгения Тян, светская львица:

— Можно было пачку сделать в три слоя, лучше в пять! Любая пачка подается не просто сеточка в один. Я бы такое на себя не надела.

Мадина Сулейменова, светская львица:

— Я полностью с Женей согласна.

По мнению светских львиц, этот показ спасла модель, вставшая на пуанты.

Главными провокатором недели моды стала марка «Хаяли». Дизайнеры поиграли с денимом, шелком и кружевом. Ну и с мужской фантазией тоже. Ведь закрывала фешн-шоу пышногрудая Барби.

Динара Рахимбаева, казахстанская «Барби»:

— В который раз вы вообще участвуете в показах? — Именно на фешн-уике впервые. Что можете сказать о вашем образе? Это то, что Айдана хотела передать, что девушка «Хаяли» — это девушка рисковая, но при этом, уверенная в себе и стильная.

Следующей на подиуме появилась осенне-зимняя коллекция сестер «AiSho». Отметим, что это единственные модельеры, которые сделали фокус на верхнюю одежду. Образы в стиле granny chic напомнили лихие 90-е. Девушки смешали british street style с business casual, отдав дань клетке, джерси и твиду.

Ну, а главной интригой всех трех дней фешн-уика был показ Леонида Жеребцова. В перерывах гости то и дело разглядывали пригласительные, в виде вещдока.

Евгения Джонсон, светская львица:

— Какой нибудь трэш или аут стендинг.

Роман Александров, фешн-журналист:

— Пакет криминалиста. Так криминалисты собирают вещественные доказательства.

Камила Курбани, дизайнер:

Вдохновлялся, наверное, криминальными историями.

Асель Зои, бизнесвуман:

— Леня очень прав. Он хотел сказать, что быть не модными в наше время это тоже преступление.

Леонид Жеребцов, дизайнер:

— А сейчас мы покажем то, что происходит за пределами подиума — называется это бэкстейдж. Пойдемте посмотрим, что здесь происходит. Здесь как раз к показу готовится Лоенид Жеребцов.Тема этого сезона у меня, так как ты девочка, ты же знаешь да, что любая девочка любит плохих парней. Парни любят плохих девочек. И мы решили в этом году показать эту тему.

Модели вышли на подиум в татуировках и с побоями на лицах. В руках канистры с неизвестным содержимым. Оверсайз, многослойность, кожа, и немного хаоса. Вот что показал Жеребцов. Народ ушел в восторге, а значит, шалость удалась.