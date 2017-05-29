Сирота, выступивший в Кремле с Розой Рымбаевой, вышел на одну сцену с АРТиШОК-ом!

Чингиз Капин, а также другие актеры «АРТиШОК-а» попадают в вымышленный город, в котором нет детей. У главного героя, как выяснилось, и сердца нет. В итоге, он вместе с маленькой девочкой отправляется на его поиски. По пути они встречают сказочных персонажей, которых сыграли около 50 воспитанников детских домов.

Галина Пьянова, режиссер-постановщик спектакля:

— Мне кажется, очень простая и социальная история в ней заложена. Мы, конечно, ее обыгрываем, театрально, шутим, иронизируем, но это мир взрослых людей, которые потеряли своих детей, забыли где они. Забыли в этой скорости, в ритме, в суете. Потрясающе талантливые ребята, потрясающе собранные. Артисты, относящиеся очень серьезно к тому, что делают.

В постановке также принял участие 17-летний Влад Лоскутов. Парень из Усть-Каменогорска пробился на российский музыкальный конкурс «Ты супер!». Проект посвящен талантливым детдомовцам с разных стран.

Влад не прошел в финал, но зато отметился почетным выступлением в Кремле вместе с Розой Куанышевной, а после сразу махнул в алматинский театр.

Влад Лоскутов, воспитанник детского дома:

— Дети сейчас заняты только интернетом, и вот они смотрят всякие видеоролики. Это, как бы, шаг в будущее. Потому что, если сейчас дети выступят здесь, может кому-то они понравятся. Начнут брать к себе и делать хороших и достойных граждан и звезд.

Поддержать ребят, а за одно и поразмыслить на злободневную тему, пришли спортсмены, политологи и даже космонавты!

Айдын Аимбетов, космонавт, Народный Герой Казахстана:

— Такие начинания, конечно, нужно поддерживать. Это дети, которые не волей судьбы были лишены семейного тепла. Некоторые от них отстраняются, хотя наоборот должны их поддерживать. Это те дети, которые впитывают в себя как губка. Они впитают или доброту или отчуждение.

Дойдет ли данный проект до широкого зрителя — пока вопрос. Но в планах у организаторов обязательно поработать над этим.