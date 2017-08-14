Понедельник 00:00

Год выхода: 2014

Страна: США

Жанр: фантастика, триллер

Режиссер: Уильям Юбэнк

В ролях: Брентон Туэйтс, Лоренс Фишбёрн, Оливия Кук, Бо Напп, Лин Шэй, Роберт Лонгстрит, Патрик Дэвидсон, Джеффри Гроувер, Рой Кенни, Тимоти Холмс

О фильме: Трое студентов-хакеров неожиданно начинают получать таинственные сообщения от незнакомца под ником NOMAD (Кочевник). Но они даже не подозревают, с чем имеют дело.

После серии необъяснимых происшествий друзья бегут из опасной ловушки, но тут же становятся объектами охоты «людей в чёрном», которые считают, что после контакта хакеры могут представлять угрозу для всего человечества.