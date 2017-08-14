Понедельник 00:00
Год выхода: 2014
Страна: США
Жанр: фантастика, триллер
Режиссер: Уильям Юбэнк
В ролях: Брентон Туэйтс, Лоренс Фишбёрн, Оливия Кук, Бо Напп, Лин Шэй, Роберт Лонгстрит, Патрик Дэвидсон, Джеффри Гроувер, Рой Кенни, Тимоти Холмс
О фильме: Трое студентов-хакеров неожиданно начинают получать таинственные сообщения от незнакомца под ником NOMAD (Кочевник). Но они даже не подозревают, с чем имеют дело.
После серии необъяснимых происшествий друзья бегут из опасной ловушки, но тут же становятся объектами охоты «людей в чёрном», которые считают, что после контакта хакеры могут представлять угрозу для всего человечества.