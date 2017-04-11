Штраф на пустом месте! За какие нелепые нарушения приходится раскошеливаться?

Американец из Южной Дакоты был оштрафован на 190 долларов за выгул королевского питона без поводка. Владелец змеи в шоке! А сотрудник службы спокойно выписал штраф за «бегающее на свободе животное». За какие нелепые провинности могут наказать ещё?

Ох уж эти ненавистные штрафы за неправильную парковку, превышение скорости или же за переход в неположенном месте. А тут ещё и за плевки стали наказывать. Цена одного слюнооттока — 10000 тенге, бонусом будет профилактическая беседа. Со скрытой камерой мы решили провести собственный рейд.

Такие штрафы оправданы и целесообразны — они носят воспитательный характер. Но как быть если законодательно взимаются деньги за несуразность? Как к примеру за змею без поводка в США. Или того лучше: за холостяцкую жизнь. С предложением наказывать копейкой неженатых мужчин выступили три года назад казахстанские демографы. Они посчитали, что только так можно заставить представителей сильного пола обзавестись семьей.

Амир Ищанов, юрист:

— В некоторых странах это практикуется. Действительно холостяков штрафуют. Но в нашем государстве, это не будет соответствовать принципам демократии и свободы выбора и воли человека.

А вот в Таиланде, если наступить на монеты или банкноты, то можно серьезно за это поплатиться. Ведь на купюрах изображен король и власти могут расценить это как оскорбление монаршей семьи.

Амир Ищанов, юрист:

— Нужно изучить законы той страны, куда вы собираетесь. Основные законы и запреты рассказывают гиды, туристические компании, информация доступна в инете.

Ведь проявив уважение к культуре государства, куда вы собираетесь, в будущем может уберечь вас от неприятности и финансовых потерь.

Амир Ищанов, юрист:

— В законодательных системах многих стран присутствует такой вид, как предупреждение. Что разумно и справедливо для иностранцев, которые могли не знать о мелких нарушениях.

Незнание закона не освобождает от ответственности. Ведь гражданин должен изучить конституцию своей страны. Но иногда нелепость предложенных поправок достигает такого маразма, что они просто отвергаются обществом.