Пятница, в 12:40
Год выхода: 2001
Страна: США
Жанр: мультфильм, фэнтези, комедия, приключения, семейный
Режиссер: Эндрю Адамсон, Вики Дженсон
О фильме: Жил да был в сказочном государстве большой зеленый великан по имени Шрек. Жил он в гордом одиночестве в лесу, на болоте, которое считал своим. Но однажды злобный коротышка — лорд Фаркуад, правитель волшебного королевства, безжалостно согнал на Шреково болото всех сказочных обитателей.
И беспечной жизни зеленого великана пришел конец. Но лорд Фаркуад пообещал вернуть Шреку болото, если великан добудет ему прекрасную принцессу Фиону, которая томится в неприступной башне, охраняемой огнедышащим драконом…