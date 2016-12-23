Пятница, в 12:40

Год выхода: 2001

Страна: США

Жанр: мультфильм, фэнтези, комедия, приключения, семейный

Режиссер: Эндрю Адамсон, Вики Дженсон

О фильме: Жил да был в сказочном государстве большой зеленый великан по имени Шрек. Жил он в гордом одиночестве в лесу, на болоте, которое считал своим. Но однажды злобный коротышка — лорд Фаркуад, правитель волшебного королевства, безжалостно согнал на Шреково болото всех сказочных обитателей.

И беспечной жизни зеленого великана пришел конец. Но лорд Фаркуад пообещал вернуть Шреку болото, если великан добудет ему прекрасную принцессу Фиону, которая томится в неприступной башне, охраняемой огнедышащим драконом…