В нашей стране проводится немало кастингов на участие в съемках фильмов. Что интересно, на них приходят не только актеры по профессии, но и люди, весьма далекие от творчества. Немало таких примеров и в мировом кинематографе.
Секрет успеха: как стать звездой экрана в Казахстане?
В нашей стране проводится немало кастингов на участие в съемках фильмов. Что интересно, на них приходят не только актеры по профессии, но и люди, весьма далекие от творчества. Немало таких примеров и в мировом кинематографе.