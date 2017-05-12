Секрет успеха: как стать звездой экрана в Казахстане?

ntk Новостная лента

В нашей стране проводится немало кастингов на участие в съемках фильмов. Что интересно, на них приходят не только актеры по профессии, но и люди, весьма далекие от творчества. Немало таких примеров и в мировом кинематографе.
revyu-1925-rus