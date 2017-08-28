Рыцарь Камелота

Среда 00:00

Год выхода: 1998

Страна: США

Жанр: фантастика, фэнтези, комедия, приключения, семейный

Режиссер: Роджер Янг

В ролях: Вупи Голдберг, Майкл Йорк, Палома Баэза, Саймон Фентон, Джеймс Кумбз, Роберт Эдди, Иэн Ричардсон, Аманда Донохью, Лукач Бичкеи, Габриэлла Чизмадия

О фильме: Компьютерный гений Вивьен Морган настольrо увлеклась своими компьютерными экспериментами, что в результате оказалась в средневековой Англии, во дворце короля Артура.

Однако это происшествие ни сколько ее не смутило, и она начинает наводить свои порядки во дворце. Последствия такого наглого поведения оказались самыми неожиданными.