Среда 00:00

Год выхода: 1976

Страна: США

Жанр: драма, спорт

Режиссер: Джон Г. Эвилдсен

В ролях: Сильвестр Сталлоне, Талия Шайр, Берт Янг, Карл Уэзерс, Бёрджесс Мередит, Тэйер Дэвид, Джо Спинелл, Джимми Гамбина, Билл Болдуин ст., Аль Сильвани

О фильме: Кто такой Рокки Бальбоа? — это человек легенда, застенчивый, но чрезвычайно упрямый и талантливый боксер, который не щадил себя и поднялся с самого дна на вершину славы.

Своим обаянием он завоевывает сердца миллионов, а кровавыми поединками шокирует даже профессионалов. Он изматывает себя изнурительными тренировками и мечтает о поясе чемпиона мира. Как бультерьер он набрасывается на своих противников, какими бы опасными они не были.

Ему наплевать, что его лицо превращается в кровавое месиво, он всегда идет до самого конца, и кажется, что он скорее умрет, чем покажет свою слабость.

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