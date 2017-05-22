Рокки Бальбоа

Среда 00:00

Год выхода: 2006

Страна: США

Жанр: драма, спорт

Режиссер: Сильвестр Сталлоне

В ролях: Сильвестр Сталлоне, Берт Янг, Антонио Тэрвер, Джеральдин Хьюз, Майло Вентимилья, Тони Бертон, А.Дж. Бенза, Джеймс Френсис Келли III, Талия Шайр, Лу ДиБелла

О фильме: Рокки отошел от дел, занявшись ресторанным бизнесом и все еще тяжело переживает смерть своей жены Эдриан. Пытаясь развеять образовавшуюся пустоту, Бальбоа решает вернуться на ринг для боев местного значения с боксерами в легком весе. Но когда он соглашается выступить против действующего чемпиона-тяжеловеса Мэйсона Диксона, пресса неожиданно проявляет к возвращению Рокки пристальный интерес.

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