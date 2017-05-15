Среда 00:00

Год выхода: 1990

Страна: США

Жанр: драма, спорт

Режиссер: Джон Г. Эвилдсен

В ролях: Сильвестр Сталлоне, Талия Шайр, Берт Янг, Сэйдж Сталлоне, Бёрджесс Мередит, Томми Моррисон, Ричард Гант, Тони Бертон, Джимми Гамбина, Делия Шеппард

О фильме: После поединка с советским чемпионом Иваном Драго, боксерская карьера Рокки подходит к концу. Здоровье потеряно, да и возраст уже ветеранский. А все заработанные потом и кровью сбережения украдены или потрачены. Так что единственное, что ему остается — это перейти на тренерскую работу.

Но и там не все спокойно, его любимый, подающий надежды ученик, бросает Рокки и уходит к другому тренеру. Но никакие удары судьбы не смогут сломить стоический характер Рокки.

Даже в сложившейся ситуации он не теряет веры в свою счастливую звезду и находит в себе силы для новых достижений.

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