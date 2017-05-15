Среда 00:00
Год выхода: 1990
Страна: США
Жанр: драма, спорт
Режиссер: Джон Г. Эвилдсен
В ролях: Сильвестр Сталлоне, Талия Шайр, Берт Янг, Сэйдж Сталлоне, Бёрджесс Мередит, Томми Моррисон, Ричард Гант, Тони Бертон, Джимми Гамбина, Делия Шеппард
О фильме: После поединка с советским чемпионом Иваном Драго, боксерская карьера Рокки подходит к концу. Здоровье потеряно, да и возраст уже ветеранский. А все заработанные потом и кровью сбережения украдены или потрачены. Так что единственное, что ему остается — это перейти на тренерскую работу.
Но и там не все спокойно, его любимый, подающий надежды ученик, бросает Рокки и уходит к другому тренеру. Но никакие удары судьбы не смогут сломить стоический характер Рокки.
Даже в сложившейся ситуации он не теряет веры в свою счастливую звезду и находит в себе силы для новых достижений.
Сохранить