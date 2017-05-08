Среда 00:00

Год выхода: 1985

Страна: США

Жанр: драма, спорт

Режиссер: Сильвестр Сталлоне

В ролях: Сильвестр Сталлоне, Талия Шайр, Берт Янг, Карл Уэзерс, Бриджит Нильсен, Тони Бертон, Майкл Патаки, Дольф Лундгрен, Стью Нэхен, Р.Дж. Адамс

О фильме: Рокки Бальбоа счастлив в своей семейной жизни, и даже вечное напускное бурчанье Поли Пеннино, брата Адрианы, не способно испортить Рокки хорошее настроение. Но в жизнь Бальбоа все-таки врывается новая трагедия…

Его друг и тренер Аполло Крид соглашается принять участие в показательном поединке с чемпионом мира среди боксеров-любителей Иваном Драго, капитаном Советской Армии. Организаторы матча назвали поединок показательным, но Иван Драго превратил бой боксерский в бой настоящий: русский гигант, словно кувалдой, уложил Крида на ринг смертельным ударом.

Чтобы в честной спортивной схватке отомстить за гибель друга, Рокки Бальбоа возвращается в большой бокс. Для подготовки к поединку, который, по условиям контракта, состоится в Москве, Рокки едет в Россию, где начинает вновь набирать спортивную форму…

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