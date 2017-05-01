Среда 00:00

Год выхода: 1982

Страна: США

Жанр: драма, спорт

Режиссер: Сильвестр Сталлоне

В ролях: Сильвестр Сталлоне, Мистер Ти, Талия Шайр, Бёрджесс Мередит, Карл Уэзерс, Халк Хоган, Берт Янг, Тони Бертон, Йен Фрид, Аль Сильвани

О фильме: Одержав сокрушительную победу над Аполло Кридом, Рокки купается в лучах славы. Его окружает роскошь и престиж. Он с легкостью разделывается со всеми претендентами на его чемпионский пояс. Гонорары велики, а тренировки непродолжительны, и в результате Рокки начинает терять свою знаменитую скорость и точность.

Плюс ко всему сказываются старые травмы — все-таки он пропускал слишком много ударов по голове. В итоге, когда на ринге появляется молодой непробиваемый, подобный урагану, боксер по имени Клаббер, Рокки оказывается неспособным выдержать его сокрушительные удары и падает мертвым грузом.

После такого позора от него отворачиваются все, кроме бывшего врага, а теперь товарища по несчастью Аполло Крида.

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