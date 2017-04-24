Среда 00:00
Год выхода: 1979
Страна: США
Жанр: драма, спорт
Режиссер: Сильвестр Сталлоне
В ролях: Сильвестр Сталлоне, Карл Уэзерс, Талия Шайр, Бёрджесс Мередит, Берт Янг, Тони Бертон, Джо Спинелл, Леонард Гейнс, Сильвия Милс, Фрэнк МакРей
О фильме: Проиграв по очкам в незабываемом поединке за звание чемпиона мира в первой части, Рокки Бальбоа пытается бросить спорт и начать новую спокойную жизнь. Однако, это у него не получается, ведь бокс — его призвание.
В итоге, несмотря на протесты молодой жены, Рокки принимает вызов своего старого соперника Апполо Крида на матч-реванш. Апполо пребывает в прекрасной физической форме и горит желанием отомстить за нанесенные ему в первом поединке побои. Так что у Рокки есть все шансы потерять не только жену, но и здоровье.
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