Робот по имени Чаппи

Суббота 21:00

Год выхода: 2015

Страна: США, ЮАР

Жанр: фантастика, боевик, триллер, драма, криминал

Режиссер: Нил Бломкамп

В ролях: Шарлто Копли, Дев Патель, Ниндзя, Йоланди Фиссер, Хосе Пабло Кантильо, Хью Джекман, Сигурни Уивер, Брэндон Оре, Джонни Селема, Андерсон Купер

О фильме: Чаппи — вундеркинд. Как и любой другой ребенок, он попадает под влияние своего окружения, и только его сердце и душа помогут ему найти свой путь. Но есть одна вещь, которая делает Чаппи непохожим на всех остальных: он — первый робот, способный чувствовать и думать.