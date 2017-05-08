Понедельник 20:10, вторник 10:25
Год выхода: 2014
Страна: США
Жанр: мультфильм, мюзикл, комедия, приключения, семейный
Режиссер: Карлос Салдана
О фильме: Голубчик, Жемчужинка и их трое детей живут счастливой жизнью в волшебном городе Рио-де-Жанейро. Когда Жемчужинка решает, что их детям нужно научиться жить как настоящим птицам, она настаивает на авантюрной поездке в дебри реки Амазонки. Там, пытаясь вписаться в новое окружение, Голубчик начинает беспокоиться, что может потерять Жемчужинку и детей, идущих на зов дикой природы.