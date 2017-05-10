Рэпер снял клип о потребительском образе жизни

Съемки проходили в Алматы. В качестве режиссера выступил Айсултан Сеитов. Российский рэпер Noize MC снял новый клип на песню «Чайлдфри».

Подробности пока не раскрываются. В качестве режиссера выступил Айсултан Сеитов, который признался, что это был просто огромный опыт. Ранее он снимал видео для Ивана Дорна, L’ONE и Скриптонита.

Трек «Чайлдфри», по словам рэпера, веселая песня о потребительском образе жизни и стремлении продлить беззаботное детство, которое со временем переходит в безответственную инфантильность.