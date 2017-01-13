РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ

ПО БУДНЯМ В 21:40

Жанр: комедийный сериал

Язык: русский

Хронометраж: 25 минут

В главных ролях: Николай Наумов, Армен Бежанян, Алексей Базанов, Марина Федункив, Сергей Ершов, Анастасия Плоскова, Владимир Селиванов, Татьяна Ронзина, Зоя Бербер, Любовь Рудометова, Валентина Мазунина, Юлия Гришнина, Игорь Ознобихин, Антон Богданов, Станислав Тляшев, Мария Скорницкая

О сериале: В новом сезоне камера у Николая Наумова также включена. Будем вместе наблюдать, как у него дела пойдут в гору. Неразлучные братаны Антоха и Вован всегда рядом. Колян стремиться в депутаты при этом остается обычным пацаном. С каждой серии у вас появится новый интерес к сериалу.

Смотрите новые приключения Коляна и его друзей с 17 января, каждый будний день в 21:40 в эфире НТК!

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