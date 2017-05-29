Райский проект

Понедельник 00:00

Год выход: 2008

Страна: США, Канада, Великобритания

Жанр: триллер, драма, детектив

Режиссер: Джон Гленн

В ролях: Пол Уокер, Пайпер Перабо, Бруклин Пру, Боб Гантон, Ламбер Вильсон, Линда Карделлини, Тони Кёрран, Малкольм Гудвин, Росс МакМиллан, Аарон Хьюз

О фильме: Триллер о человеке, который потерял всё то, что любил, и, чтобы вернуть назад свою семью и вернуться к нормальной жизни, ему придётся встретиться лицом к лицу с мистическими явлениями, пройти бесчисленное количество испытаний собственной веры, тронуться рассудком и изучить самые тёмные уголки своей души.