Пять дней до старта Экспо: что мы увидим? Подробности, скрытые от глаз!

В эту субботу в Астане распахнет двери долгожданная выставка Экспо-2017. Многие казахстанцы в ожидании: что грандиозного увидит мир? Журналисты «Ревю» решили слегка приоткрыть завесу тайны.

Счастливчики, которым довелось увидеть Экспо—2017 раньше остальных, поучаствовали в генеральной репетиции выставки. Гости первым делом проверили все службы реагирования и досмотра и по достоинству оценили вежливость персонала и их осведомленность в том, где и какие объекты расположены.

Отметим, одними из первых свои двери для посетителей распахнули павильоны Катара, Японии, Финляндии и еще восьми стран. А в общей сложности, на выставке свои достижения в области экологии и зеленой энергетики покажут 115 стран.

Многих зрителей удивил павильон Таиланда, ведь чаще всего в нашем представлении эта туристическая страна. Однако оказалось, что королевство активно развивает биоэнергетику на благо человечества. Именно эта страна является первопроходцем в области преобразования сельскохозяйственной продукции в энергию будущего.

По словам организаторов, выставка готова уже на 99 процентов, остались лишь последние штрихи: оформление стендов некоторых стран, работа по общей логистике гостей и другие.

На данный момент организаторы продали более одного миллиона билетов. Отметим, минимальная цена — 6000 тенге. Данный флайер дает возможность выбрать фиксированную дату в выходной, либо на любой будний день.