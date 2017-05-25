PSY возвращается на сцену с сюрпризом для фанатов

Пак Чэ Сан более известный своими псевдонимом PSY, на некоторое время пропал с телеэкранов и интернет — каналов. Многие стали считать, что корейский рэпер выпустив лишь один хит, так и останется на задворках музыкального Олимпа, однако с этим утверждением сам исполнитель крайне не согласен.

PSY, корейский рэпер:

— Да, «Gangnam style» принес мне огромную славу и известность, но сейчас уже другие времена. Нельзя все время сидеть на старом багаже, нужно меняться, пробовать новые образы. Поэтому место для «гангнам стайл» сейчас на полке для приятных воспоминаний.

В Южной Корее PSY был известен еще с 2001 года, но в остальной части света успех к нему пришел лишь с песней Gangnam Style. Этот трек позволил ему попасть в книгу рекордов Гиннеса, как самое просматриваемое видео. На данный момент этот клип просмотрели почти три миллиарда раз.

PSY, корейский рэпер:

-Моя цель стать хорошим певцом сбылась гораздо быстрее, чем я мог предположить. Поэтому сейчас я хочу давать советы молодому поколению, научить их писать тексты и создавать интересные песни.

В мае у PSY начался период оживления творческой деятельности, он выпустил свой восьмой студийный альбом под незамысловатым названием 4х2=8. Главными песнями нового альбома стали хиты под названием New face и I Luv It. На первую композицию уже снят клип.

PSY, корейский рэпер:

— Песня «New face” основана на музыке из Майами, которая была очень популярна в 80-е в Америке. Она немного отличается от обычных песен, которые я раньше исполнял.

Несмотря на новые песни и образы, не связанные с пресловутым «гангнам стайлом», PSY уже не так интересен зарубежной публике как пять лет назад. А его видеоклипы уже не набирают огромное количество просмотров.