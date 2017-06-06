Провокация рулит! Лучшим дизайнером года стал самый скандальный модельер современности

В Нью-Йорке состоялась церемония вручения наград CFDA Fashion Awards. Проще говоря, это своеобразный «Оскар» в сфере моды. Все лавры достались Рафу Симонсу и Демне Гвасалии — человеку, который ввел в тренд китайские сумки! «Базарная клетка» загнала в тупик даже голливудских львиц.

Событие посетили не только деятели фэшн-индустрии, но и мировые знаменитости. Многие под руку со своими любимыми дизайнерами. Так, Хайди Клум кокетничала перед объективами вместе с Заком Позеном, а Приянка Чопра — с Майклом Корсом. Сестрички Хадид и Олсен позировали в одиночку. Некоторые напротив, решили отказаться от услуг модельеров.

Жанель Монэ, певица, актриса:

— Я попыталась прийти на ивент в своем стиле. Вы знаете, я чувствую себя комфортно и в то же время уникально. Как видите, я сделала некий ремикс материала в черно-белых тонах.

CFDA более 35 лет ежегодно отмечает кутюрье за выдающийся вклад в американскую моду. А это дизайн мужской и женской одежды, аксессуаров, а также лучший фэшн-ресурс и икона стиля. Ею посмертно стала главный редактор итальянского Vogue Франко Соццани.

Диана фон Фюрстенберг, дизайнер:

— Сегодняшний вечер — это чествование талантов. Мы работаем в индустрии, которая меняется, как и все отрасли промышленности. Но талант незаменим. И в конце концов, он — это сердце и двигатель всего этого.

Таким образом, триумфатором вечера стал Раф Симонс, недавно возглавивший Calvin Klein. Модный совет назвал его лучшим дизайнером года. Еще один герой церемонии — грузинский кутюрье Демна Гвасалия, которого отметили за отличную работу в Balenciaga и заслуги в основанном им бренде Vetements. К слову, его линейки — сплошная провокация. Чего стоят его нашумевшие сумки а-ля china-bag и икеа-шоппер. Что ж, фэшн такое только приветствует.