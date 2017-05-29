Прогулка среди могил

Вторник 00:00

Год выход: 2014

Страна: США

Жанр: детектив, триллер, криминал, драма

Режиссер: Скотт Фрэнк

В ролях: Лиам Нисон, Дэн Стивенс, Дэвид Харбор, Бойд Холбрук, Астро, Оулавюр Дарри Оулафссон, Морис Комт, Патрик МакДэйд, Лучиано Акуна мл., Ганс Марреро

О фильме: Нью-Йорк охватывает волна странных и страшных убийств. Муж одной из жертв, наркобарон, нанимает бывшего полицейского, чтобы тот добрался до убийцы жены. Частный детектив Скаддер видит то, чего не замечает полиция, и проникает туда, куда копы боятся даже сунуть нос. Распутывая дьявольские преступления, он понимает, что люди боятся совсем не того…