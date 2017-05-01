Программа защиты принцесс

Вторник 09:40

Год выхода: 2009

Страна: США

Жанр: драма, комедия, семейный

Режиссер: Эллисон Лидди

В ролях: Деми Ловато, Селена Гомес, Николас Браун, Молли Хэйгэн, Джонни Рэй Родригес, Джейми Чанг, Саманта Дроук, Роберт Адамсон, Кевин Шмидт, Дейл Дикки

О фильме: Картер Мейсон живёт со своим отцом в скромной деревеньке в Луизиане. Её отец работает в секретной программе защиты принцесс, занимающейся спасением и укрытием принцесс, которым грозит опасность. Однажды он спасает принцессу Розалинду и привозит её к себе домой. Но не так-то просто обычной американской девчонке и особе королевских кровей ужиться вместе.