В Алматы в мае традиционно открыли велосезон, однако, к удивлению многих, снова для проведения велосипедного марша перекрыли одну из главных магистралей города. Как ездить в городе без развитой инфраструктуры — смотрите далее.
Прочь с тротуара: Какие правила нарушают велосипедисты?
В Алматы в мае традиционно открыли велосезон, однако, к удивлению многих, снова для проведения велосипедного марша перекрыли одну из главных магистралей города. Как ездить в городе без развитой инфраструктуры — смотрите далее.