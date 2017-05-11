Прочь с тротуара: Какие правила нарушают велосипедисты?

В Алматы в мае традиционно открыли велосезон, однако к удивлению многих, снова для проведения велосипедного марша перекрыли одну из главных магистралей города.

Многие автолюбители и пешеходы упрекают велосипедистов в том, что они совершенно не знают правил передвижения. Так одна из самых распространенных ошибок велосипедных новичков — это направление против автомобильного потока. В ПДД все как раз — таки наоборот, велосипедисты обязаны ехать по крайней правой полосе в один ряд или по обочине, если это не создает помех пешеходам. При этом, как поясняют в полиции, ездить по тротуару велосипедистам запрещено. Однако это положение сильно оторвано от жизни, так как в Алматы очень мало велодорожек.

Жанар Самбетова, модератор велосообщества Казахстана:

— Велосипедисты передвигаются по автодорогам, что и люди за рулем автомобилей за небольшими исключениями. Например, велосипедист не может совершать левый поворот в городе, если ему нужно повернуть он спешивается и переходит дорогу как пешеход.

Всего в южной столице около 30 километров велодорожек, по сути — это расстояние четырех не самых длинных улиц. При этом они очень разрознены, так самая протяженная велодорожка в семь километров находится на окраине города в Алатауском районе, а вот самая короткая дорожка расположилась в центре города вдоль проспекта Достык между Сатпаева и Жолдасбекова и ее расстояние всего 500 метров.

Жанар Самбетова, модератор велосообщества Казахстана:

— Велодорожки, которые находятся в том районе в Самале, они неправильно сделаны. Это был тротуар, часть которого просто покрасили. В итоге не удобно ни пешеходам, ни велосипедистам. Если посмотреть на крупные города мира, то там помимо автомобильных дорог есть хорошие сети велодорожек и жители могут с любой точки попасть в любое место на велосипеде.

В идеале — все дорожки в городе должны быть как на улице Тимирязева со всеми знаками и обозначениями. В 2015 году в правилах появилось нововведение — велосипедистам запретили перевозить пассажиров. Однако во всем мире провоз осуществляется в спецкреслах, но в Казахстане мало кто рискует делать это.

Жанар Самбетова, модератор велосообщества Казахстана:

— Очень многих людей отпугивает именно наш трафик, движение в автомобильном потоке из-за этого я знаю многих людей , которые предпочитают велосипед использовать для туризма или выезда за город. В нашем городе, я не могу гарантировать безопасность ни одному велосипедисту, даже если он никого не перевозит

Сейчас у акимата Алматы грандиозные планы по увеличению велодорожек, но это пока все лишь в мечтах чиновников. Так в начале прошлого года аким Алматы Бауыржан Байбек пообещал, что вместе со своими подопечными пересядет на велотранспорт. Прошел год, но велосипеды на парковке и банальная велодорожка возле администрации так и не появились, зато на их месте — огромное количество автомашин.